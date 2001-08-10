Тихоокеанское
12:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Молодые специалисты "РВК-Сахалин" разработали стратегию развития

Молодые специалисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые сотрудники сахалинского водоканала представили комплексную концепцию развития корпоративного молодежного движения на всероссийском слете группы «Росводоканал». Их стратегия базируется на трех главных направлениях: поддержке научной деятельности, развитии спорта и организации волонтерских проектов.

Делегацию «РВК-Сахалин» на форуме в Томске составили специалист отдела оптимизации сетей Дарья Толстоухова, руководитель группы по взысканию задолженности Глеб Мельников и менеджер по внутренним коммуникациям Полина Белоглазова. Вместе с коллегами из филиалов по всей России — от Архангельска до Южно-Сахалинска — они встретились для стратегической работы. Участники посетили мотивационную сессию «Психология успеха», поработали на форсайт-сессии «РВК-2030» и обсудили роль молодежи в будущем компании.

Ключевым результатом слета, который в этом году прошел под брендом «#ВРЕСУРСЕ», стала разработанная сахалинской командой концепция. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе «РВК-Сахалин», эти три «кита» — наука, спорт и волонтерство — выбрали исходя из реальных интересов молодых специалистов и уже существующих успехов компании. Например, в этом году команда водоканала впервые участвовала в городской спартакиаде трудовых коллективов и сразу завоевала серебряные награды.

Директор по персоналу «РВК-Сахалин» Юлия Тимофеева подчеркивает, что такая комплексная работа создает для молодых сотрудников не только карьерные, но и внерабочие перспективы. Менеджер Полина Белоглазова отмечает особую ценность обратной связи от руководства холдинга, которая помогает скорректировать вектор развития и подтверждает внимание к идеям нового поколения специалистов.

