Молодые специалисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые сотрудники сахалинского водоканала представили комплексную концепцию развития корпоративного молодежного движения на всероссийском слете группы «Росводоканал». Их стратегия базируется на трех главных направлениях: поддержке научной деятельности, развитии спорта и организации волонтерских проектов.

Делегацию «РВК-Сахалин» на форуме в Томске составили специалист отдела оптимизации сетей Дарья Толстоухова, руководитель группы по взысканию задолженности Глеб Мельников и менеджер по внутренним коммуникациям Полина Белоглазова. Вместе с коллегами из филиалов по всей России — от Архангельска до Южно-Сахалинска — они встретились для стратегической работы. Участники посетили мотивационную сессию «Психология успеха», поработали на форсайт-сессии «РВК-2030» и обсудили роль молодежи в будущем компании.

Ключевым результатом слета, который в этом году прошел под брендом «#ВРЕСУРСЕ», стала разработанная сахалинской командой концепция. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе «РВК-Сахалин», эти три «кита» — наука, спорт и волонтерство — выбрали исходя из реальных интересов молодых специалистов и уже существующих успехов компании. Например, в этом году команда водоканала впервые участвовала в городской спартакиаде трудовых коллективов и сразу завоевала серебряные награды.

Директор по персоналу «РВК-Сахалин» Юлия Тимофеева подчеркивает, что такая комплексная работа создает для молодых сотрудников не только карьерные, но и внерабочие перспективы. Менеджер Полина Белоглазова отмечает особую ценность обратной связи от руководства холдинга, которая помогает скорректировать вектор развития и подтверждает внимание к идеям нового поколения специалистов.