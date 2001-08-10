Экспорт рыбопродукции из Приморья и с Сахалина вырос в три с половиной раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока за первую неделю декабря продемонстрировал резкий рост. Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на вывоз за рубеж 25 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, что в 3,6 раза превышает показатели предыдущей семидневки.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора, с 1 по 7 декабря ведомство сопроводило 700 экспортных партий. Для легального вывоза продукции специалисты оформили 354 ветеринарных сертификата, из них 26 - на Сахалине. Также на партии водных биоресурсов работники службы выпустили 468 сертификатов здоровья, шесть из которых касались сахалинского вывоза.

Основными направлениями экспорта стали Китай, Республика Корея и Вьетнам. Параллельно с оформлением документов на вывоз инспекторы отобрали 251 пробу от подконтрольной продукции для лабораторных исследований, чтобы обеспечить её безопасность и качество.