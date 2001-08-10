Искусственный интеллект стал чаще помогать сахалинцам во время совещаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области в июле-сентябре 2025 года. Основным трендом третьего квартала стал двукратный рост на использование функций на базе искусственного интеллекта.
По данным аналитиков МТС Линк, в третьем квартале 2025 года островитяне использовали ИИ вдвое чаще, чем во втором. Самой популярной функцией стал ИИ-ассистент, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договорённости. Также сахалинцы активно использовали саммаризацию (краткий пересказ встречи) и транскрибацию (перевод аудио в текст).
В целом, деловая активность жителей Сахалинской области за третий квартал значительно возросла. Так, количество вебинаров (формат с несколькими активными спикерами) на платформе МТС Линк выросло на 50%, а количество онлайн-встреч (формат, когда все участники активны) - на 45%.
«Платформа МТС Линк развивается и предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач и снижения рутинных операций. Например, минувшей осенью появились полезные инструменты, позволяющие концентрировать совместную работу и деловое общение в едином приложении. Среди них - таск-трекер Задачи, где можно вести список дел, создавая задачи прямо из сообщений в корпоративном мессенджере. Также мы фиксируем устойчивый интерес клиентов к функциям на основе ИИ и активно внедряем эти решения», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 11:42 Вчера Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Вчера Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
- 19:09 5 Декабря Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде
- 11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?