С очередной группой военнослужащих ВВО на Сахалине проходят занятия по инженерному делу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С очередной группой военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по инженерной подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий» мотострелки изучают методы работы со взрывными устройствами и минами различных типов, в том числе западного производства.
Опытные инструкторы - участники специальной военной операции (СВО), обучают военнослужащих действиям в случае обнаружения мин, фугасов и самодельных взрывных устройств. Они также объясняют бойцам, какие взрывные устройства может использовать противник в зоне СВО.
Кроме того, военнослужащие изучили работу и устройство нажимных противопехотных мин ПМН и ПФМ-1 «Лепесток», противотанковых мин теплового и магнитного действия.
Занятия по инженерному делу входит в обязательный курс боевой подготовки каждого военнослужащего ВВО, который бойцы проходят перед убытием в зону проведения СВО.
