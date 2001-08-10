Треть южносахалинцев останутся дома на новогодние праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти каждый третий житель Южно-Сахалинска планирует встретить Новый год и провести основную часть каникул дома. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что будет работать в праздничные дни, не прерывая трудовой график.
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей областной столицы, чтобы выяснить их планы на новогодние праздники 2026 года. Как показали результаты, 33% горожан выбрали домашний отдых.
Самые популярные занятия на каникулах у этой группы - общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта и прогулки. Многие также хотели бы заняться ремонтом, а некоторые мечтают просто хорошо выспаться и ничего не делать.
Работать в праздники будут 24% опрошенных южносахалинцев. Поездки по России планируют 7% респондентов, причем чаще всего они выбирают Санкт-Петербург и Москву. За границу собираются отправиться только 2% горожан, предпочитая Таиланд, Египет и ОАЭ. Отдохнуть на даче планируют 7% опрошенных, а 10% проведут каникулы в гостях.
Опрос также выявил различия в планах в зависимости от пола, возраста, образования и дохода. Мужчины почти в полтора раза чаще женщин заявили о работе в каникулы (29% против 18%). Женщины, в свою очередь, чаще планируют остаться дома (38% против 28% у мужчин). Молодые люди до 35 лет чаще старшего поколения будут работать или ходить в гости, а горожане старше 45 лет - отдыхать на даче. Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать значительно чаще, чем те, у кого есть высшее (30% против 19%). Люди с доходом до 80 тысяч рублей чаще планируют домашний отдых и походы в гости, а среди зарабатывающих более 150 тысяч больше тех, кто поедет на дачу или путешествовать по России.
Время проведения: 25-27 ноября 2025 года.
