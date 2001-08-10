Сахалинцев приглашают на лекцию о шаманизме коренных народов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная библиотека приглашает жителей и гостей острова на лекцию о шаманизме коренных малочисленных народов. Уникальную культуру нивхов и уйльта представит известный краевед и экскурсовод.

Коренными народами Сахалина являются нивхи и уйльта, каждый из которых обладает своей уникальной языковой и культурной традицией. Сахалинская областная универсальная научная библиотека организовала мероприятие, чтобы познакомить островитян с их духовным миром.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, лекцию об островном шаманизме прочитает краевед, гид-проводник и победитель Всероссийского конкурса "Лига экскурсоводов" Андрей Кафкан.

Встреча состоится 11 декабря в 18:00 в Добро.Центре библиотеки. Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4242) 45-25-54.