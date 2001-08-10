Подведены итоги шестого сезона программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершился шестой сезон масштабной образовательной программы для талантливых студентов "Именные гранты ВТБ", по итогам которого 30 лучших участников получили гранты на реализацию своих карьерных амбиций. В этом году было подано более 7 500 заявок на участие от студентов со всей России.

По результатам отборочного тестирования ВТБ пригласил на образовательный курс более 1 700 человек. Помимо прошедших отбор студентов, еще 2 300 человек были приглашены на онлайн-курс в качестве слушателей. Программа прошла в формате образовательного онлайн-курса, к созданию которого традиционно привлекаются приглашенные спикеры и внутренние эксперты банка ВТБ. На протяжении нескольких недель участники посещали мастер-классы и выполняли интерактивные домашние задания, соревнуясь за победу.

4 декабря состоялось финальное онлайн-мероприятие для всех участников и слушателей. Программа включала выступления экспертов банка, панельная дискуссия на актуальную тему "Профессиональное будущее в эпоху трансформаций: на что делать ставку молодым специалистам", интерактивы и торжественная церемония награждения. Помимо 30 победителей, еще 250 студентов получили возможность ускоренного отбора на программы стажировок в банке.

За шесть лет проект собрал более 42 тысяч заявок. За время программы более 130 финалистов получили грант от ВТБ на профессиональное развитие, более 100 человек стали частью команды банка.