Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Макарове прошел специальный круглый стол для участников специальной военной операции и членов их семей. Представители Социального фонда и органов власти лично проконсультировали островитян по всем мерам государственной поддержки.
Мероприятие организовали на базе клиентской службы Отделения Социального фонда России по Сахалинской области в Макарове. Его главной целью стало обсуждение действующих мер помощи военнослужащим и их родным, а также решение конкретных проблем, с которыми семьи сталкиваются в повседневной жизни.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Соцфонда, формат круглого стола позволил создать открытую атмосферу для прямого диалога. Участники СВО и их близкие получили персональные консультации от заместителя управляющего фондом Натальи Антонюк, специалистов ведомства и представителей других органов власти. Каждую ситуацию разбирали индивидуально, с учетом всех обстоятельств.
Основные вопросы, которые поднимали на встрече, касались включения периода военной службы в трудовой стаж, а также реализации прав родственников погибших военнослужащих. Специалисты подробно разъяснили все доступные права и меры поддержки по линии Социального фонда.
"Индивидуальная работа с людьми и обеспечение для них простоты получения господдержки - наш главный приоритет. Мы всегда готовы прийти на помощь", - подчеркнула Наталья Антонюк.
Участники спецоперации и их семьи могут обращаться за персональной консультацией в любую клиентскую службу Социального фонда на Сахалине для решения вопросов о назначении и выплате всех положенных мер поддержки.
