Каждый третий работник в Южно-Сахалинске спорит с коллегами из-за графика отпусков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый третий работающий житель Южно-Сахалинска сталкивается с конфликтами в коллективе при согласовании графика отпусков на следующий год. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, которые опросили экономически активное население города о практике планирования периодов отдыха.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на результаты исследования, 32% опрошенных южносахалинцев подтвердили наличие споров при распределении отпускных периодов. Большинство из них — 27% — разрешают эти конфликты самостоятельно, тогда как 5% респондентов требуют для урегулирования вмешательства руководства или сотрудников отдела кадров. При этом 68% работникам удается договориться с коллегами без каких-либо разногласий.
Анализ данных также выявил гендерные и возрастные особенности. Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникновении конфликтных ситуаций (34% против 29%). Наиболее остро проблема стоит в коллективах сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет — о спорах рассказали 39% респондентов этой категории. Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень конфликтности при согласовании отпусков.
