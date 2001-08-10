Власти Южно-Сахалинска создали рабочую группу для решения проблем с отоплением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично встретился с жителями 11-го микрорайона, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, главной из которых стало неудовлетворительное теплоснабжение. Выездное совещание стало оперативной реакцией городских властей на сигнал, который одна из жительниц озвучила во время недавней встречи с губернатором Сахалинской области.

В ходе диалога жители подробно рассказали о слабой подаче тепла в квартирах, а также указали на неудовлетворительное состояние фасада дома на улице Ленина, 329Б. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, Сергей Надсадин потребовал от руководства АО «Сахалинская коммунальная компания» незамедлительно создать совместную рабочую группу. В ее состав войдут специалисты департамента городского хозяйства, жилищной и тепловой инспекций. Группа займется детальными замерами температурных параметров теплоносителя на входе и выходе из каждого проблемного дома. Если параметры со стороны СКК соответствуют нормативам, работа сосредоточится на наладке внутридомовых систем вместе с управляющими компаниями.

Дополнительно СКК проведет технический анализ состояния внутриквартальных тепловых сетей и подготовит планы по их возможной реконструкции. Отдельное поручение мэр дал по вопросам капитального ремонта: департаменту городского хозяйства необходимо в срочном порядке разработать план по дополнительному утеплению проблемных участков фасадов. Администрация также направит обращение в Фонд капитального ремонта для уточнения сроков работ. По завершении всех мероприятий власти снова встретятся с жителями для получения обратной связи.