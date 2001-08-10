Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые специалисты Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 начали серию профориентационных встреч со старшеклассниками островных школ. Этот проект, инициированный компанией «Сахалинэнерго», призван сформировать кадровый резерв, наглядно показав подрастающему поколению перспективы работы в энергетической отрасли.

Инженеры и мастера станции лично встречаются с учащимися, чтобы рассказать о специфике своей работы и устройстве сахалинской энергосистемы. На встречах они делятся личным профессиональным опытом, обсуждают ключевые профессии на ТЭЦ и возможные карьерные траектории в компании.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго", первые уроки уже провели в школе №30 в Луговом и в школе села Березняки. Перед учениками выступили инженер Станислав Панченко, старший мастер Никита Цюрук и машинист Никита Ларионов. Все они входят в Сообщество молодых работников и Рабочую группу по профориентации ТЭЦ-1.

Проект стал частью корпоративной стратегии компании, направленной на популяризацию инженерных специальностей. Молодые энергетики подчеркивают, что живой диалог с подростками помогает не только передать знания, но и вызвать настоящий интерес к отрасли, которая составляет основу экономики и комфорта жизни на острове.