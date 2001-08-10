ВТБ в 2025 году завершит более 440 проектов по обновлению офисов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ планирует реализовать свыше 440 проектов по открытию и реновации офисов — почти втрое больше прошлогоднего результата в 165 объектов. Об этом на полях инвестиционного форума "Россия Зовет!" заявил ТАСС первый заместитель президента- председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В банке отмечают, что рост темпов связан с переходом на новую модель управления. «Мы перешли на agile-формат, создали кросс-функциональные команды и единую систему ценностей. Это позволило ускорить процессы и повысить эффективность работы», — рассказал Дмитрий Пьянов.

По итогам года площадь обновлённых и новых офисов превысит 100 тысяч кв. м. В программу включены также крупные региональные отделения в Омске, Самаре и Владивостоке. На сегодняшний день завершено около 350 проектов, остальные находятся в реализации. На 2026 год запланировано более 470 проектов по развитию и оптимизации сети.