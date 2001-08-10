Проектирование новой школы продолжается в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время выполнены все необходимые инженерные изыскания, их результаты направлены на государственную экспертизу. Продолжается активную работу с проектировщиками над внутренней планировкой здания.

- Напомню, что наша цель – создать современное образовательное пространство, которое станет площадкой для получения знаний, научно-исследовательской деятельности, творческого самовыражения и спортивных достижений. Каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал с учетом личных интересов и уровня активности, - отметил мэр Поронайского района Антон Карпуков.

Инфраструктура новой школы будет включать в себя просторный спортивный зал, шахматную гостиную, центр детских инициатив, кабинет для работы с БПЛА, актовый зал и многое другое. Для начальной школы проектируется отдельный корпус со своей инфраструктурой. Общая вместимость школы составит 800 учащихся.

Проект новой школы лично поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Благодаря участию главы региона и финансированию из областного бюджета строительство новой школы становится реальностью.