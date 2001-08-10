ВТБ открыл новый флагманский офис в Индии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 декабря ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. Новая деловая площадка станет второй для ВТБ в столице Индии. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает платежи в интересах бизнеса двух стран и физических лиц. Объем экспортных операций через ВТБ Индия за минувший год увеличился в 2,5 раза.
Открытие нового офиса состоялось в годовщину присутствия ВТБ в Индии: представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 году, а спустя три года банк получил полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, вышедшим на индийский рынок.
В открытии нового флагманского офиса в центре Нью-Дели приняли участие президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также высокопоставленные индийские гости.
"За 20 лет работы ВТБ в Индии наш филиал стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. Расширение присутствия ВТБ в Индии - еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам. Международная сеть ВТБ объединяет наши инфраструктурные возможности, гарантируя бизнесу комплексные решения и индивидуальный подход в работе на рынках Глобального Юга", - отметил Андрей Костин.
"Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема", - добавил Антон Силуанов.
"Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до 100 млрд долл к 2030г. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее", - подчеркнул Максим Решетников.
Сегодня на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные VOSTRO-счета, что значительно упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний двух стран. ВТБ Индия был инициатором перевода расчётов в национальные валюты.
Банк развивает и направление инвестиционных услуг: в прошлом году был открыт первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что обеспечило российским инвесторам прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира.
Помимо корпоративного бизнеса, банк работает с клиентами-физлицами: в 2024 году ВТБ запустил переводы me2me из России в Индию.
