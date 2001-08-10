Наушники стали самым популярным гаджетом на Сахалине в "черную пятницу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков, с 11 по 30 ноября жители Сахалинской области приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет.
Продажи наушников на Сахалине во второй половине ноября увеличились на 29% относительно октября этого года. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники.
Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).
В "черную пятницу" рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно островитяне покупали смартфоны. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung Galaxy A56 и Xiaomi Redmi A5. Среди планшетов лидерами продаж стали HUAWEI MatePad SE, Xiaomi Pad SE и Apple iPad.
