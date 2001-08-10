Собственникам и УК Южно-Сахалинска грозят штрафами за сосульки и наледь на крышах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска потребовала от собственников и управляющих компаний срочно очистить крыши зданий от снега и наледи. Власти предупредили, что за неисполнение обязанностей нарушителей привлекут к административной ответственности.

После недавнего снегопада городские власти усилили контроль за состоянием кровель. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля проводят разъяснительную работу и проверки. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, особое внимание уделяют зданиям, чьи крыши выходят на тротуары и места массового скопления людей. Ведущий советник департамента Николай Герасимов подчеркнул, что собственникам, которые игнорируют предписания, грозят штрафы.

Ответственность за безопасность кровель, козырьков и водостоков лежит на владельцах зданий. Управляющие компании обязаны очищать от сосулек и наледи общедомовые кровли, балконы и лоджии, а собственники квартир - свои застеклённые балконы. Референт отдела муниципального жилищного контроля Екатерина Марванюк призвала все УК немедленно проверить дома и при необходимости провести очистные работы. Сотрудники отдела контролируют этот процесс и в случае нарушений выдают предостережения. Если управляющая компания не устранит проблемы в кратчайший срок, материалы передадут в прокуратуру. Жители могут сообщать о недобросовестной работе УК по телефону 300-785.