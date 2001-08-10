На площади Ленина в Южно-Сахалинске устанавливают световые фигуры белых медведей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начали создавать новогоднюю атмосферу, устанавливая на главной площади популярные световые фигуры. На площади Ленина рабочие монтируют арт-объекты - трёх белых медведей, полярную звезду и праздничную елку.

Эти световые инсталляции, которые город закупил в 2024 году, уже успели полюбиться горожанам. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, взрослые и дети активно фотографировались на фоне медведей в прошлом сезоне. Начальник отдела ведомства Алексей Подолянко отметил, что арт-объекты особенно привлекательны вечером благодаря праздничной иллюминации, которая создает в городе особое настроение.

Новогоднее оформление стало частью комплексной программы, которую мэр Сергей Надсадин лично представил губернатору области. Всего на улицах и площадях Южно-Сахалинска планируют разместить 28 арт-объектов и световых инсталляций. В списке - фигура зайца у детской поликлиники на улице Емельянова, украшение фонтанов на площади Ленина, оформление кольцевой развязки на площади Победы и новогодняя подсветка в десяти городских скверах. Все основные работы по созданию праздничного убранства завершат до 10 декабря, чтобы у жителей и гостей города было достаточно времени насладиться предновогодней атмосферой.