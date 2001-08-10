Военные на Сахалине отрабатывают штурм укреплений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новых контрактников на Сахалине готовят к современным боевым действиям, используя опыт специальной военной операции. Военнослужащие сахалинского гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа учатся штурмовать укрепления условного противника в составе малых групп.
Инструкторы гвардейского армейского корпуса строят обучение по специальной программе, в основе которой лежит практика СВО. Они уделяют особое внимание слаженным действиям бойцов в составе тактических групп - двоек и троек - при атаке зданий и блиндажей. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, подготовка охватывает каждого военнослужащего, заключившего контракт с Минобороны.
Помимо штурмовых тактик, программа включает обязательные курсы тактической медицины и инженерного дела. Занятия проходят на полигоне "Троицкий" в обстановке, максимально приближенной к боевой. Для тренировок по захвату позиций оборудовали блиндажи и окопы, которые детально повторяют реальные укрепления, использованные в зоне СВО. Во время учений инструкторы применяют различные средства имитации для повышения реалистичности.
