Новый водозабор в Южно-Сахалинске обеспечит водой 65 тысяч жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершают строительство крупнейшего за последние десятилетия водозабора "Южный". Этот объект коммунальной инфраструктуры призван решить проблему водоснабжения для 65 тысяч жителей южной части города.

Мэр Сергей Надсадин вместе с представителями профильных ведомств и руководством РВК "Сахалин" проверил ход работ на строящемся комплексе. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, проект находится на завершающей стадии. Современный водозабор обладает мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки, с возможностью увеличения до 30 тысяч. Для его создания строители применили уникальные инженерные решения, включая два самых крупных в области резервуара по пять тысяч кубометров каждый и специально спроектированные насосы мощностью 400 киловатт.

Сергей Надсадин заявил, что остался удовлетворен увиденным, отметив профессионализм команды подрядчика и заказчика - "Росводоканала". По его словам, специалисты смонтировали и испытали оборудование, соблюдая сроки инвестиционного договора. Генеральный директор РВК "Сахалин" Алексей Смоленский сообщил, что в феврале планируют завершить все пусконаладочные работы и оформить документы для ввода объекта в эксплуатацию. Новый водозабор обеспечит водой новые жилые комплексы и улучшит напор для существующих потребителей, а также решит проблему водоснабжения в планировочном районе Хомутово.

Проект реализуют в рамках концессионного соглашения между областным правительством, администрацией города и группой компаний "Росводоканал". Член общественного совета Южно-Сахалинска Анна Григорьева назвала объект инвестицией в будущее города, которая позволит решить многие проблемы жителей. Ожидается, что к лету 2026 года водозабор "Южный" выйдет на полную мощность, что позволит начать реконструкцию других объектов, таких как водозабор "Рогатка".

