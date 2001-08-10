На Сахалине с 11 часов закрыто движение по дороге Оха – Москальво

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опасные погодные условия вынудили власти временно закрыть ключевую автомобильную дорогу на севере Сахалина. С сегодняшнего дня, 4 декабря, движение транспорта перекрыли на участке трассы Оха - Лагури - Некрасовка - Москальво.

Решение связано с резким ухудшением погодной обстановки в районе. В настоящее время в этом направлении наблюдается сильная метель, порывистый ветер и крайне ограниченная видимость, которая в шквалы ветра падает практически до нуля. Как сообщили ТИА "Острова" в подразделении, отвечающем за безопасность дорожного движения, такие условия создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей и многократно повышают риск возникновения ДТП и чрезвычайных ситуаций.

Закрытие движения ввели в целях обеспечения безопасности с 11:00 по местному времени. Соответствующие службы призвали всех водителей полностью воздержаться от поездок по указанному маршруту до улучшения метеорологической обстановки и официального открытия дороги.