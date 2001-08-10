ВТБ планирует запустить оплату по QR-коду в Китае в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ ведет работу по запуску для россиян удобной и безопасной оплаты по QR-коду на территории КНР. О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.

Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом. «Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов – через которые можно проводить платежи. И такая первая ласточка - это использование QR-кодов во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк, - сказал Костин. - Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать».

Помимо Вьетнама платежи по QR-коду за рубежом доступны в Киргизии и Таджикистане.