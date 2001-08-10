ВТБ планирует запустить оплату по QR-коду в Китае в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ ведет работу по запуску для россиян удобной и безопасной оплаты по QR-коду на территории КНР. О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.
Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом. «Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов – через которые можно проводить платежи. И такая первая ласточка - это использование QR-кодов во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк, - сказал Костин. - Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать».
Помимо Вьетнама платежи по QR-коду за рубежом доступны в Киргизии и Таджикистане.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
13:51 28 Ноября В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
09:06 28 Ноября Более трех тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
11:03 28 Ноября На Сахалине ограничили движения на автодороге Корсаков – Подорожное
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
Выбор редакции
- 14:03 Вчера На площади Ленина в Южно-Сахалинске устанавливают световые фигуры белых медведей
- 10:20 3 Декабря Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью
- 11:06 2 Декабря Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе
- 13:43 1 Декабря В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?