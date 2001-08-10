В Южно-Сахалинске рабочие укладывали бетон прямо в снег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска сняли видео между домами № 9 и 11а по ул. Горной. На кадрах видно, как рабочие замешивают бетон прямо со снегом и лопатой "пришлёпывают" его к бордюру. Подрядчика горожане определить не смогли, но технология вызвала вопросы, сообщает astv.ru.
В администрации Южно-Сахалинска поблагодарили за сигнал и пояснили ситуацию. По информации отдела контроля земляных работ, таким образом управляющая компания "ЖЭУ-1" попыталась восстановить нарушенное благоустройство в условиях снегопада, чтобы предотвратить возможное подтопление территории дома во время таяния.
Приёмка этих работ не проводилась. Согласно действующему разрешению на земляные работы, проверка качества будет выполнена в мае 2026 года. Если специалисты обнаружат нарушения технологии или другие недочёты, управляющая компания будет обязана устранить их.
