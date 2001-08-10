ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится в следующем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По прогнозам ВТБ, состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные продукты классическим накопительным продуктам. Если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%. Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
В прошлом году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и "Привилегия" составляли классические пассивы и 27% - инвестиционные решения. Сегодня это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.
"Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов. Вслед за защитными активами, такими как ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости в фокус внимания начинают попадать и другие инструменты фондового рынка, в том числе достаточно новые и инновационные как ЦФА", - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
Одним из востребованных продуктов является структурная облигация, привязанная к росту Биткоина. Параллельно растет интерес фондам прямых инвестиций. Так, стоимость чистых активов фонда "Pre IPO 2" превысила 6,3 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 4 млрд рублей.
Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект. "Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как "второе мнение" для проверки продуктов и оценки альтернатив", - добавил Дмитрий Брейтенбихер.
Так, запущен проект создания индивидуальных портфелей, учитывающий все параметры клиентов и позволяющий предложить максимально подходящие инвестиционные стратегии. В планах - новое поколение ИИ-стратегии, обеспечивающее устойчивую прибыль.
