Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Сахалинской области. За девять месяцев 2025 года количество предприятий, установивших оборудование для видеонаблюдения, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие решения помогают бизнесу повысить уровень безопасности, контролировать производственные процессы и оптимизировать работу персонала.
Лидером по внедрению видеонаблюдения в Сахалинской области стали строительные компании - за год количество таких кейсов выросло вдвое. Девелоперы используют видеоаналитику для контроля сроков и объемов работ, отслеживания перемещения техники и материалов на площадках. На втором месте по темпам внедрения — предприятия по добыче полезных ископаемых, где спрос вырос на 30%. Здесь системы помогают контролировать технологические процессы и обеспечивать промышленную безопасность. Замыкают тройку лидеров компании транспортно-логистического сектора с ростом на 20%, которые применяют видеоаналитику для отслеживания движения грузов, пассажиропотоков и оптимизации логистики.
Стабильно высокий спрос на умные видеокамеры в Сахалинской области показывают торговые предприятия, гостиничный бизнес и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 15%. Особенно востребованы облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. За последний год спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.
«Сахалинская область занимает ведущую позицию по уровню внедрения цифровых услуг не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России. Решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики традиционно лидируют по запросам и бизнеса, и госсектора. Компании рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент безопасности, но и как средство оптимизации бизнес-процессов. Отмечу и тренд именно на комплексные решения с аналитикой, которые помогают контролировать объекты, управлять ресурсами и повышать общую эффективность бизнеса», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
