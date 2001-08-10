ВТБ: в 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.
«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие – копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода. И каждый пятый-шестой рубль, начисленный по вкладам и накопительным счетам, они получат в ВТБ», – прокомментировал Алексей Охорзин.
По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции.
Подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п.п. и дойдет уже до 95%. Основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах остаются высокие ставки по накопительным продуктам. При этом банки продолжают их повышать. Это происходит в преддверии выплаты 13-ых зарплат, когда растет интерес к населения к сберегательным продуктам. Так, ВТБ с 1 декабря 2025 года вновь увеличил процентные ставки по рублевым депозитам на сроки 4 и 6 месяцев для всех клиентов. Аналогичные шаги на последней неделе предприняли Газпромбанк, Банк Дом.РФ, Т-банк, МКБ и другие финансовые учреждения.
