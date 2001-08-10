Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2025
Сейчас 23:49
77,46|89,85
Двух братьев на Сахалине осудили на длительные сроки за убийство во время конфликта
12:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильске ожидаются очень сильные осадки

В Северо-Курильске ожидаются очень сильные осадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 4 и ночью 5 декабря в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, видимость 500 метров и менее, ветер порывами до 35 м/с.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?