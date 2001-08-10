Почта России открыла два новых отделения в сахалинских селах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта России продолжает масштабную программу модернизации в сахалинских селах. В 2025 году почтовики уже открыли два обновленных отделения и строят два новых, а на следующий год запланировали возвести еще 11 объектов.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе регионального управления Почты России, в уходящем году завершили капитальный ремонт отделений в селах Дальнее и Покровка. Специалисты привели здания в фирменный стиль, оборудовали их новой техникой и мебелью, а также благоустроили прилегающие территории. Сейчас почтовики завершают строительство новых отделений в селах Озерское и Углезаводск.
Программа модернизации сельских отделений связи на Сахалине стартовала в 2022 году по поручению президента России. За это время почтовики отремонтировали уже 15 объектов и построили три новых здания по быстровозводимой технологии. Всего эти преобразования коснулись порядка 20 тысяч сельских жителей региона.
Планы на предстоящий 2026 год еще более масштабны. Почта России намерена отремонтировать пять отделений и построить 11 новых зданий. В настоящее время на Сахалине работают 134 почтовых отделения, девять из которых обслуживают жителей труднодоступных населенных пунктов.
