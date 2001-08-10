Власти Сахалина создали рабочую группу для решения проблем с вывозом мусора в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства ЖКХ и регионального оператора по отходам провели совещание по наболевшим проблемам с вывозом мусора в Анивском районе. Участники договорились создать оперативную рабочую группу и пересмотреть количество контейнеров на проблемных площадках.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении по обращению с отходами, в обсуждении участвовали представители министерства, АО "Управление по обращению с отходами", администрации Анивского района, управляющих компаний и перевозчиков. На встрече поднимали вопросы содержания контейнерных площадок, вывоза крупногабаритного мусора, дезинфекции и установки баков для раздельного сбора.

Ключевым решением стало поручение провести мониторинг всех контейнерных площадок в районе. Специалисты выявят случаи, где мусорные баки переполняются из-за их недостаточного количества, а также адреса, где отходов образуется мало. Для каждой такой проблемы региональный оператор и перевозчики будут искать индивидуальное решение, вплоть до перераспределения контейнеров между площадками.

Для оперативного взаимодействия стороны договорились создать рабочую группу в мессенджере. В нее войдут представители администрации Анивского района, перевозчиков и регионального оператора. Участники встречи также обсудили судебную практику по вопросам содержания контейнерных площадок, расположенных на землях многоквартирных домов.