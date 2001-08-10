Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Международный день инвалидов Сахалинское отделение Социального фонда России напоминает о более чем десяти доступных мерах государственной поддержки. Большинство из этих выплат и услуг жителям региона с инвалидностью назначают автоматически, без подачи заявления.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения СФР по Сахалинской области, выплаты и пособия от фонда сейчас получают более 23 тысяч островитян, имеющих инвалидность. Фонд предоставляет три основных вида пенсий: страховую (при наличии трудового стажа), социальную (если стажа нет) и государственную (для пострадавших на военной службе или от техногенных катастроф).

Ключевые выплаты, такие как пенсия или ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), сегодня оформляют в проактивном порядке. Это означает, что после установления инвалидности по данным медико-социальной экспертизы фонд сам принимает решение о назначении. Получатели ЕДВ также имеют право на набор социальных услуг, который можно заменить денежной компенсацией.

Помимо пенсий и пособий, отделение СФР обеспечивает граждан техническими средствами реабилитации, включая кресла-коляски и протезы. Фонд также компенсирует половину стоимости полиса ОСАГО владельцам автомобилей, необходимых по медицинским показаниям, и содействует в оформлении бесплатной парковки. Поддержку получают и те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, а также бизнес, который оборудует для них специальные рабочие места.