Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Международный день инвалидов Сахалинское отделение Социального фонда России напоминает о более чем десяти доступных мерах государственной поддержки. Большинство из этих выплат и услуг жителям региона с инвалидностью назначают автоматически, без подачи заявления.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения СФР по Сахалинской области, выплаты и пособия от фонда сейчас получают более 23 тысяч островитян, имеющих инвалидность. Фонд предоставляет три основных вида пенсий: страховую (при наличии трудового стажа), социальную (если стажа нет) и государственную (для пострадавших на военной службе или от техногенных катастроф).
Ключевые выплаты, такие как пенсия или ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), сегодня оформляют в проактивном порядке. Это означает, что после установления инвалидности по данным медико-социальной экспертизы фонд сам принимает решение о назначении. Получатели ЕДВ также имеют право на набор социальных услуг, который можно заменить денежной компенсацией.
Помимо пенсий и пособий, отделение СФР обеспечивает граждан техническими средствами реабилитации, включая кресла-коляски и протезы. Фонд также компенсирует половину стоимости полиса ОСАГО владельцам автомобилей, необходимых по медицинским показаниям, и содействует в оформлении бесплатной парковки. Поддержку получают и те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, а также бизнес, который оборудует для них специальные рабочие места.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью
09:15 Сегодня Китайская делегация из города Чанша посетила главную библиотеку Сахалина
08:54 Сегодня Более 1,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
10:26 Сегодня Власти Сахалина создали рабочую группу для решения проблем с вывозом мусора в Аниве
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
16:27 27 Ноября Южно‑Сахалинск отмечает День матери: праздник любви и ответственности
13:51 28 Ноября В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
Выбор редакции
- 10:20 Сегодня Сахалинское отделение СФР предоставляет более десяти мер поддержки людям с инвалидностью
- 11:06 Вчера Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе
- 13:43 1 Декабря В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
- 09:42 1 Декабря Историк Елена Савельева расскажет о сахалинской культуре
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?