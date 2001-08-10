В Южно-Сахалинске прошел ежегодный праздничный концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный праздничный концерт "Встреча горячих сердец" вновь собрал в Южно-Сахалинске почти 300 человек - горожан с ограниченными возможностями здоровья и представителей общественных организаций.

От имени мэра Сергея Надсадина и вице-мэра Елены Федоровой к гостям обратилась директор департамента социальной политики Эльвира Юркова. Она отметила успехи людей с инвалидностью в творчестве, спорте и общественной жизни, подчеркнув их силу духа. Юркова заявила, что администрация города восхищается активной жизненной позицией общественных организаций инвалидов и продолжает создавать условия для комфортной жизни таких южносахалинцев.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, формирование доступной среды остается важным направлением работы. Город оснащает социальные объекты, здания и жилые дома пандусами и подъемниками, закупает низкопольный транспорт, помогает с переселением на нижние этажи и предоставляет услуги перевозки для маломобильных граждан. Поддержка также включает городскую спартакиаду инвалидов, праздник "Рябиновый край" и другие социализирующие мероприятия.

Эксперт в сфере здравоохранения Анастасия Ем назвала эту поддержку грамотно выстроенной системой, а не точечными акциями. В рамках проекта "Проводник здоровья", по ее словам, более 650 специалистов по области помогают людям с инвалидностью получать лекарства, талоны к врачу и психологическую поддержку. Председатель местной организации инвалидов Светлана Попова от лица гостей поблагодарила администрацию за постоянную помощь и отзывчивость. Концерт стал еще одним событием, продемонстрировавшим курс на создание инклюзивного пространства для каждого жителя в рамках губернаторского проекта "Забота. Защита. Уважение".