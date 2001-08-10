Хит группы "Парк Горького" стал песней Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов специально для банка ВТБ выпустил новую версию мирового хита "Moscow Calling". Перезапуск песни с припевом "Russia Calling!" связан с новым форматом Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В этом году он вышел за пределы Москвы и впервые прошел в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Ежегодно он привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. В 2025 году ВТБ обновил формат форума: одна из ключевых российских деловых площадок теперь охватывает ведущие российские регионы. Завершается форум традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке.
Успех песни "Moscow Calling" - история выхода на новый уровень. Гастрольный тур по США в 1990 году закончился для группы "Парк Горького" организационным кризисом, но музыканты не сдались и в следующем году записали песню и одноименный альбом, который вернул группе популярность и вошел в чарты Европы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина выявила свыше 130 нарушений ПДД за сутки
09:01 Сегодня Сахалинские каратисты завоевали 26 медалей на международном турнире в Хабаровске
10:43 Сегодня На Сахалине инспекторы ДПС нашли крупную партию наркотиков в автомобиле
10:19 Сегодня Сахалинские кадровые центры трудоустроили почти 700 человек с инвалидностью с начала года
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
09:36 25 Ноября Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
Выбор редакции
- 11:06 Сегодня Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе
- 13:43 Вчера В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
- 09:42 Вчера Историк Елена Савельева расскажет о сахалинской культуре
- 11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?