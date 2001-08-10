Тихоокеанское
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
Хит группы "Парк Горького" стал песней Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов специально для банка ВТБ выпустил новую версию мирового хита "Moscow Calling". Перезапуск песни с припевом "Russia Calling!" связан с новым форматом Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В этом году он вышел за пределы Москвы и впервые прошел в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Ежегодно он привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. В 2025 году ВТБ обновил формат форума: одна из ключевых российских деловых площадок теперь охватывает ведущие российские регионы. Завершается форум традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке.

Успех песни "Moscow Calling" - история выхода на новый уровень. Гастрольный тур по США в 1990 году закончился для группы "Парк Горького" организационным кризисом, но музыканты не сдались и в следующем году записали песню и одноименный альбом, который вернул группе популярность и вошел в чарты Европы.

