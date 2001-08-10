Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов специально для банка ВТБ выпустил новую версию мирового хита "Moscow Calling". Перезапуск песни с припевом "Russia Calling!" связан с новым форматом Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В этом году он вышел за пределы Москвы и впервые прошел в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Ежегодно он привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. В 2025 году ВТБ обновил формат форума: одна из ключевых российских деловых площадок теперь охватывает ведущие российские регионы. Завершается форум традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке.

Успех песни "Moscow Calling" - история выхода на новый уровень. Гастрольный тур по США в 1990 году закончился для группы "Парк Горького" организационным кризисом, но музыканты не сдались и в следующем году записали песню и одноименный альбом, который вернул группе популярность и вошел в чарты Европы.