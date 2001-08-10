Первый мощный циклон принес в Южно-Сахалинск почти 40% месячной нормы снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый мощный снежный циклон обрушился на Южно-Сахалинск, принеся за шесть часов почти 40% от месячной нормы осадков. Городские службы оперативно взяли на особый контроль выявленные сложные участки улиц и задействовали десятки единиц техники для ликвидации последствий непогоды.

Циклон, который накрыл областной центр 1 декабря, сопровождался не только интенсивным снегопадом, но и метелью с порывами ветра до 16 метров в секунду. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, за короткий период выпало 19 мм осадков, что создало сложную оперативную обстановку. Для борьбы со стихией в пик непогоды на улицы вывели до 92 единиц спецтехники и 72 дорожных рабочих, а в ночную смену работали 45 машин.

Начальник пункта управления ЕДДС Александр Стариков отметил, что, несмотря на значительное воздействие циклона, слаженная работа всех служб позволила избежать сбоев в работе критически важных объектов. Топливно-энергетический комплекс и системы жизнеобеспечения функционировали в штатном режиме, а беспрепятственный проезд по городу удалось обеспечить. По состоянию на день 2 декабря расчистку продолжают 108 спецмашин и 43 человека.

Руководитель отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко сообщил, что текущая задача - точечная доработка и полный вывоз снега, а вечером и ночью работу усилят, включая антигололедную обработку. Муниципалитет держит качество работы подрядчиков на особом контроле. Горожан просят сохранять бдительность на дорогах и тротуарах из-за возможного гололеда, а также не оставлять автомобили на улицах в ночное время, чтобы не мешать вывозу снега.