Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из пулемёта Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие свои первые контракты с Минобороны России, осваивают стрельбу из пулемёта Калашникова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье ВВО.

Практические стрельбы проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий», где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО), военнослужащие мотострелковых подразделения выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов «Калашникова».

Стрельба выполняется из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий, а также другие, естественные и искусственные укрытия. Военнослужащие поражают мишени, имитирующие огневые точки и живую силу условного противника.

Вне зависимости от своей воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО обучаются стрельбе из данного вида вооружения.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке свой опыт, сахалинским мотострелкам, передают опытные офицеры и участники специальной военной операции, который они получили при выполнении боевых задач.

 

