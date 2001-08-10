Часть жителей Камчатки требуют отменить концерт певицы Ларисы Долиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отменить концерт певицы Ларисы Долиной требуют некоторые камчатцы. Выступление артистки должно состоятся 3 декабря в краевом Театре драмы и комедии. Однако жители полуострова в социальных сетях высказывают свое негодование и предлагают бойкотировать выступление народной артистки, пишет ТК "41 Регион".

Причиной стал громкий судебный скандал вокруг квартиры певицы, которую она, как сообщают федеральные СМИ, продала под влиянием мошенников. Напомним, суд вернул ей жильё после продажи, оставив покупательницу и без денег, и без жилплощади.

К слову, несмотря на высокую стоимость входа на камчатский концерт, почти все билеты на момент публикации материала оказались раскуплены.