Свыше 100 тысяч электронных больничных оплатили жителям Сахалинской области с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение Социального фонда России с начала 2025 года перечислило островитянам пособия по более чем 100 тысячам электронных больничных листов. Общая сумма выплат за этот период превысила три миллиарда рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, размер пособия для каждого работника рассчитывают индивидуально. На него влияют средний заработок за два предыдущих года, страховой стаж и количество дней болезни. Если стаж составляет менее пяти лет, то выплата равна 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%. Полную сумму, 100% от заработка, получают работники со стажем более восьми лет. При уходе за заболевшим ребенком до семи лет родителю выплачивают 100% заработка независимо от стажа. В 2025 году максимальный размер дневного пособия по области составляет 5 673,97 рубля.

Отделение фонда также напоминает сахалинцам о порядке взаимодействия с работодателем. Сведения об открытии больничного при амбулаторном лечении автоматически поступают в организацию. При стационарном лечении работодатель получает информацию только после закрытия листка нетрудоспособности, поэтому сотруднику необходимо самостоятельно сообщить о болезни для корректного учета рабочего времени.

Первые три дня болезни оплачивает сам работодатель, а за последующие дни пособие перечисляет Социальный фонд. Если больничный оформлен по уходу за членом семьи, то фонд выплачивает пособие с первого дня. Средства переводят в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений. Информацию о статусе электронного листка нетрудоспособности можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг. За дополнительными разъяснениями жители области могут обращаться в единый контакт-центр по социальным вопросам по телефону 8-800-100-00-01.