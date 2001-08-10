Свыше 100 тысяч электронных больничных оплатили жителям Сахалинской области с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское отделение Социального фонда России с начала 2025 года перечислило островитянам пособия по более чем 100 тысячам электронных больничных листов. Общая сумма выплат за этот период превысила три миллиарда рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, размер пособия для каждого работника рассчитывают индивидуально. На него влияют средний заработок за два предыдущих года, страховой стаж и количество дней болезни. Если стаж составляет менее пяти лет, то выплата равна 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%. Полную сумму, 100% от заработка, получают работники со стажем более восьми лет. При уходе за заболевшим ребенком до семи лет родителю выплачивают 100% заработка независимо от стажа. В 2025 году максимальный размер дневного пособия по области составляет 5 673,97 рубля.
Отделение фонда также напоминает сахалинцам о порядке взаимодействия с работодателем. Сведения об открытии больничного при амбулаторном лечении автоматически поступают в организацию. При стационарном лечении работодатель получает информацию только после закрытия листка нетрудоспособности, поэтому сотруднику необходимо самостоятельно сообщить о болезни для корректного учета рабочего времени.
Первые три дня болезни оплачивает сам работодатель, а за последующие дни пособие перечисляет Социальный фонд. Если больничный оформлен по уходу за членом семьи, то фонд выплачивает пособие с первого дня. Средства переводят в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений. Информацию о статусе электронного листка нетрудоспособности можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг. За дополнительными разъяснениями жители области могут обращаться в единый контакт-центр по социальным вопросам по телефону 8-800-100-00-01.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина выявила свыше 130 нарушений ПДД за сутки
09:01 Сегодня Сахалинские каратисты завоевали 26 медалей на международном турнире в Хабаровске
10:43 Сегодня На Сахалине инспекторы ДПС нашли крупную партию наркотиков в автомобиле
10:19 Сегодня Сахалинские кадровые центры трудоустроили почти 700 человек с инвалидностью с начала года
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
09:36 25 Ноября Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
Выбор редакции
- 11:06 Сегодня Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе
- 13:43 Вчера В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
- 09:42 Вчера Историк Елена Савельева расскажет о сахалинской культуре
- 11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?