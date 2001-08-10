Сахалинские кадровые центры трудоустроили почти 700 человек с инвалидностью с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровые центры "Работа России" в Сахалинской области с начала 2025 года помогли найти работу почти семистам соискателям с ограниченными возможностями здоровья. Этот показатель на 70% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости, новые сотрудники работают в самых разных сферах: в образовании, на транспорте, в торговле, общественном питании, IT, ЖКХ и в органах муниципальной власти. Для каждого клиента карьерные консультанты подготовили персональные рекомендации и подобрали оптимальный рабочий график с учетом физических возможностей.

Заместитель руководителя агентства Наталья Ковалева уточнила детали трудоустройства. На субсидируемые за счет регионального бюджета рабочие места устроились 46 человек, а на специально оборудованные - двое. В рамках квоты работу нашли 49 сахалинцев. Кроме того, 42 жителя региона прошли переобучение, а 17 человек открыли собственное дело. "За каждым клиентом с инвалидностью в Кадровых центрах закреплен карьерный консультант. Он сопровождает соискателя на этапе поиска работы и продолжает после трудоустройства", - добавила Ковалева.

Работодатели, которые принимают на работу кандидатов с ОВЗ в рамках нацпроекта "Кадры", могут получить компенсацию затрат на оборудование рабочего места в размере до 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить на покупку и установку специального оснащения или на организацию надомной работы для специалистов с первой и второй группами инвалидности, а также для ветеранов боевых действий с ОВЗ. В регионе уже оборудовали пять таких рабочих мест. На сегодняшний день на портале "Работа России" для сахалинцев и курильчан с инвалидностью доступно более 270 вакансий, в том числе в рамках квотирования. Подробную информацию о мерах поддержки можно получить в любом офисе Кадрового центра области.