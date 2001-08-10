В Южно-Сахалинске готовят снежные полигоны к приему снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице начались работы по подготовке северного и южного снежных полигонов к приему снега для обеспечения в дальнейшем бесперебойной работы городской дорожной инфраструктуры.

Для подрядных организаций о начале приема снежных масс сообщат дополнительно в СМИ и социальных сетях города.