Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2025
Сейчас 16:22
В Южно-Сахалинске готовят снежные полигоны к приему снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице начались работы по подготовке северного и южного снежных полигонов к приему снега для обеспечения в дальнейшем бесперебойной работы городской дорожной инфраструктуры.

Для подрядных организаций о начале приема снежных масс сообщат дополнительно в СМИ и социальных сетях города.

 

