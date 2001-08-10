Тихоокеанское
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
15:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска просят сообщать о брошенных машинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей помочь освободить дворы и проезды от брошенных автомобилей. Эта мера необходима для беспрепятственной работы снегоуборочной техники и поддержания порядка в зимний период.

Власти намерены обеспечить своевременную и качественную уборку снега на придомовых территориях и внутриквартальных проездах. Особое внимание уделят бесхозным машинам, которые мешают коммунальным службам выполнять свои задачи.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, горожанам предлагают два алгоритма действий. Если автомобиль стоит на придомовой территории, нужно сначала позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 78-94-97, а затем обратиться в управляющую компанию. Для машин на муниципальной земле предусмотрены телефоны 300-461 (доб. 7) и 300-480 (доб. 12).

Специалисты проведут осмотр машины, установят ее правовой статус и при необходимости инициируют эвакуацию с обязательным предупреждением за три дня. Власти рассчитывают на понимание горожан и их помощь в обеспечении комфортного прохождения зимнего сезона.

