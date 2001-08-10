Тихоокеанское
Сильные осадки и метель прогнозируются также в северных районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 2 декабря в Охинском и Ногликском районах Сахалина ожидается сильный снег, местами очень сильный. Сильная метель видимостью 500 метров и менее при среднем ветре 12-17 м/с, в порывах 22-27 м/с.

