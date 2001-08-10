В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начинают принимать документы на соискание почетного знака "За заслуги в воспитании детей". Эту городскую награду учредили для поощрения родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые укрепляют семейные ценности.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, претендовать на знак могут жители Южно-Сахалинска без судимости, проживающие в городе не менее 10 лет. Они должны воспитывать двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, при этом дети должны демонстрировать достижения в учебе, спорте, творчестве или науке.

Прием документов стартует 15 января 2026 года и продлится до 15 февраля. Подать заявки можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Амурская, 88, кабинет №402. Награждение проводят на основании решения Городской Думы, которое приняли еще в 2016 году.