Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2025
Сейчас 16:22
77,70|90,34
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
13:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей

В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начинают принимать документы на соискание почетного знака "За заслуги в воспитании детей". Эту городскую награду учредили для поощрения родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые укрепляют семейные ценности.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, претендовать на знак могут жители Южно-Сахалинска без судимости, проживающие в городе не менее 10 лет. Они должны воспитывать двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, при этом дети должны демонстрировать достижения в учебе, спорте, творчестве или науке.

Прием документов стартует 15 января 2026 года и продлится до 15 февраля. Подать заявки можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Амурская, 88, кабинет №402. Награждение проводят на основании решения Городской Думы, которое приняли еще в 2016 году.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?