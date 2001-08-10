Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2025
Сейчас 16:22
77,70|90,34
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
12:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 декабря, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу по цене 115 руб/кг и камбалу б/г по цене 180 руб/кг.

Торговля осуществляется по следующим адресам:

- ⁠пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговые места № 8-10) с 14.00;

-⁠ ⁠ул. Емельянова, 31/2 с 14:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?