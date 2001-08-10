Тихоокеанское
Дорожные службы Южно-Сахалинска расчищают улицы после снегопада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска мобилизовали технику и персонал для ликвидации последствий снегопада. На расчистку городских улиц вышли 52 дорожных рабочих и 41 единица спецтехники.

Коммунальщики задействовали 7 погрузчиков, 16 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов и 2 самосвала. Особое внимание они уделяют перекресткам, пешеходным переходам, остановочным карманам и тротуарам. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, там, где не справляется техника, рабочие расчищают снег вручную.

По словам начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Андрея Нечепуренко, службы работают в штатном режиме и оперативно реагируют на изменения погоды. На асфальтированных дорогах применяют противогололедные реагенты, а на гравийных - песко-соляную смесь. После обработки дорог специалисты убирают образовавшуюся снежную "кашу".

Метеорологи прогнозируют продолжение сильных осадков в южных районах Сахалина. Городские службы готовы к ухудшению погодных условий и работают в усиленном режиме. Жители могут сообщать о проблемах на круглосуточный номер единой диспетчерской службы 112.

