МТС запустила LTE в живописном сахалинском селе у моря и трех озер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета в селе Охотское Корсаковского городского округа. Благодаря подключению нового телеком-оборудования местные жители и туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с.
Сеть МТС стандарта LTE покрывает всю территорию малого населенного пункта, в том числе набережную Охотского моря и благоустроенный пляж "Охота". Это популярное место для отдыха, прогулок и рыбалки круглый год. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи путешественникам, направляющимся на мысы Великан и Свободный - природные локации, популярные у туристов со всей России.
Охотское - малый населённый пункт, где проживает чуть более 350 человек. Благодаря своему уникальному положению, оно очень популярно у сахалинцев и туристов из других регионов. Село находится в 38 километрах от Южно-Сахалинска. Со всех сторон оно окружено водоёмами - озерами Щукинское, Изменчивое и Тунайча, а также Охотским морем. Здесь расположен первый на Сахалине пляж, получивший престижный статус "синий флаг". Награда означает, что вода здесь чистая и пригодная для купания, а территория безопасная и доступная для людей с ограниченными возможностями. В окрестностях Охотского расположены многочисленные турбазы и глэмпинги.
"Сахалинская область круглый год привлекает туристов своей уникальной природой и свежими морепродуктами. Активные туристы приезжают ради экстремальных видов спорта, рыбалки и походов. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в популярных местах отдыха на 30%. Чтобы островитяне и гости Сахалина могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть в рекреациях. Также мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в небольших населенных пунктах области. Это социально значимое направление нашей работы, поскольку надежная телеком-инфраструктура - необходимый фундамент для развития любых цифровых сервисов", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:36 25 Ноября Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 11:00 Вчера Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
- 10:27 27 Ноября Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?