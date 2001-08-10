Управляющие компании Южно-Сахалинска завершают подготовку к зимнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске управляющие компании завершают подготовку к зимнему периоду, наращивая технические мощности и создавая запасы материалов. Власти города усиливают контроль за содержанием придомовых территорий, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей в условиях обильных снегопадов.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля уже проверили готовность к зиме таких компаний, как "УК ЖЭУ-9". На ее балансе находятся 66 жилых домов, для уборки которых компания подготовила четыре погрузчика и два ротора. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, все УК заключили договоры с подрядчиками на дополнительную технику, закупили средства малой механизации и пополнили запасы песко-соляной смеси. В домах оборудовали специальные помещения для дворников, где те могут хранить инвентарь и отдыхать.

Для оперативного решения возможных проблем жители могут напрямую обращаться в свои управляющие компании. Если УК не реагирует, горожане вправе позвонить в департамент городского хозяйства, оставить обращение на платформе "Сахалин.Онлайн" или в официальных аккаунтах администрации. Координатор партийного проекта "Городская среда" Владислав Грохольский отметил, что системная работа и поддержка региональных властей позволяют городу успешно справляться с вызовами зимы.