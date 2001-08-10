Сахалинские волонтеры отправляют в зону СВО сублимированные обеды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтеры многонациональной команды "Сахалин и Курилы Zа Наших" организовали производство сублимированных обедов для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Они готовят супы, каши и даже фруктовую пастилу, которые по вкусу практически не отличаются от домашних блюд.
В производстве продуктов участвуют местные предприниматели, школьники и другие жители островного региона. Добровольцы строго соблюдают рецептуру: ингредиенты проходят тепловую обработку и сушку в специальных шкафах, после чего волонтеры расфасовывают их по пакетам. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, волонтеры также освоили технологию приготовления сладкой пастилы из подсушенного фруктово-ягодного пюре.
В ближайшее время очередная партия готовых наборов отправится сахалинским военнослужащим на передовую. Эта работа позволяет обеспечивать бойцов качественным и питательным продовольствием.
