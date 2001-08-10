В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящие выходные в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта на одном из перекрестков. Временные неудобства для водителей связаны с проведением запланированных работ.
С субботы, 29 ноября, с 9:00 и до воскресенья, 30 ноября, 18:00 автомобилисты не смогут проехать по улице Поповича в районе ее пересечения с улицей Дзержинского. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, подрядная организация проводит на данном участке необходимые работы.
Специалисты рекомендуют водителям заранее выбирать альтернативные маршруты для движения. Ограничения продлятся всего два дня, после чего движение на перекрестке полностью восстановят.
