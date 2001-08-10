Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся штурмовать позиции противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны РФ, осваивают тактику штурма укрепленных позиций. Инструкторы гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) построили программу обучения на основе опыта специальной военной операции.

Опытные наставники учат бойцов постоянно взаимодействовать в составе малых тактических групп при атаке зданий и блиндажей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, занятия проходят на полигоне "Троицкий" в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям современного боя.

Для создания реалистичной среды военные применяют различные средства имитации. Укрепления, которые штурмуют военнослужащие, точно повторяют реальные опорные пункты в зоне проведения СВО. Специальная программа обучения позволяет контрактникам отработать необходимые навыки для действий в реальных боевых ситуациях.