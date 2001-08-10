ВТБ: средний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По оценке ВТБ, средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза. Банк усилил контроль за подозрительными операциями, что помогло его клиентам сохранить на 16% больше средств от атак злоумышленников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Основные методы преступников остаются прежними - социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки - технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей. Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, распространилось вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом "безопасного счета".

"Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка. Именно для этого ВТБ принимает активное участие в создании Государственной информационной системы "Антифрод", которая обеспечит оперативный обмен данными и создаст новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка", - отметил Дмитрий Саранцев.

ВТБ реализует комплексную программу защиты клиентов, которая направлена на выявление атипичного поведения и предупреждение о рисках через все доступные каналы связи. При установке приложений для удаленного доступа к смартфону или звонках с подозрительных номеров, банк предупреждает клиента о мошеннической атаке. При необходимости, для подтверждения онлайн-операции банк попросит приложить банковскую карту к смартфону (если клиенту доступна технология NFC на смартфоне) или сделать селфи (подтвердить биометрией). Использование биометрии в банковском приложении сводит риск успешных мошеннических атак практически к нулю.

Особое внимание ВТБ уделяет борьбе с дропами - номинальные владельцы счетов, которые контролируются преступниками. За 2,5 года обнаружено почти 300 тысяч дропов, и заблокировано свыше 4 млрд рублей похищенных денежных средств. Банк взаимодействует с правоохранительными органами для обеспечения ареста и возврата похищенных средств.

Для дополнительной безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, включая самоограничения: на потребительские онлайн-кредиты, досрочный вывод средств с депозитов или операции без карты в банкомате. Также в ВТБ можно сообщить о мошенническом характере совершенной операции через личный кабинет, пожаловаться на номер злоумышленников и установить определитель номеров.