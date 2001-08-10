На Сахалине ограничили движения на автодороге Корсаков – Подорожное

Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
11:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с образованием стекловидного льда на проезжей части с 09:45 введено ограничение движения для общественного транспорта и школьных автобусов на участке дороги (2км - 29 км + 985 м.), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Водителям рекомендуют учитывать дорожные условия, выбирать безопасную скорость и по возможности временно воздержаться от поездок по указанному направлению. Будьте внимательны и осторожны на дороге.

