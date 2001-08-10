Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые сахалинские экологи сделали первые практические шаги в охране природы родного острова. Студенты Сахалинского государственного университета разработали и защитили собственные проекты по решению актуальных экологических проблем в ходе специального воркшопа "ЭкоЛидеры: первые шаги в охране природы".

Мероприятие для учащихся Института биологии и природопользования состоялось 27 ноября на площадке Молодёжного центра "Универсалка". Специалист по экологическому просвещению Дирекции по охране и управлению природными территориями Сахалинской области Ксения Лацко открыла воркшоп, проинформировав аудиторию о самых насущных проблемах, которые сегодня стоят перед особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) региона.

Затем председатель правления Сахалинского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Андрей Витулин организовал для студентов командную работу. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ, будущие экологи за короткий срок создали и представили экспертам ряд конкретных инициатив. Молодые люди предложили проекты по утилизации сигаретных окурков, очистке прибрежных зон, а также по применению беспилотников для патрулирования ООПТ и защиты океанических вод от загрязнения мусором.

Проведенный воркшоп стал для студентов не только образовательной площадкой, но и реальным стартом для будущей практической деятельности. Мероприятие заложило основу для реализации конкретных идей, направленных на сохранение уникальной природы Сахалинской области.