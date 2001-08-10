Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Молодые сахалинские экологи сделали первые практические шаги в охране природы родного острова. Студенты Сахалинского государственного университета разработали и защитили собственные проекты по решению актуальных экологических проблем в ходе специального воркшопа "ЭкоЛидеры: первые шаги в охране природы".
Мероприятие для учащихся Института биологии и природопользования состоялось 27 ноября на площадке Молодёжного центра "Универсалка". Специалист по экологическому просвещению Дирекции по охране и управлению природными территориями Сахалинской области Ксения Лацко открыла воркшоп, проинформировав аудиторию о самых насущных проблемах, которые сегодня стоят перед особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) региона.
Затем председатель правления Сахалинского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Андрей Витулин организовал для студентов командную работу. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ, будущие экологи за короткий срок создали и представили экспертам ряд конкретных инициатив. Молодые люди предложили проекты по утилизации сигаретных окурков, очистке прибрежных зон, а также по применению беспилотников для патрулирования ООПТ и защиты океанических вод от загрязнения мусором.
Проведенный воркшоп стал для студентов не только образовательной площадкой, но и реальным стартом для будущей практической деятельности. Мероприятие заложило основу для реализации конкретных идей, направленных на сохранение уникальной природы Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:36 25 Ноября Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 11:00 Вчера Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
- 10:27 27 Ноября Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?